"Не видно было пассажиров": в Кривом Роге в недавно отремонтированном троллейбусе пошел снег (фото)

В Кривом Роге в салоне недавно отремонтированного троллейбуса сыпался снег. В то время, когда транспорт набирал скорость, салон засыпало настолько сильно, что не видно было пассажиров.

Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Терновского райсовета Виталий Пикуль.

«Фотографии снега в салоне недавно отреставрированного до уровня "почти новый, лучше нового" троллейбуса с бортовым номером 608. Сидел сзади на колесе и засыпало меня. Снег сыпался откуда-то из закрытого люка, особенно хорошо снежило при наборе скорости - не видно было пассажиров», - написал депутат.

В доказательство этого Пикуль выложил фото, на которых видно засыпанные снегом сиденья и пол в троллейбусе.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что за последние 2 года город получил 40 новых троллейбусов.