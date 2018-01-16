"Не видно было пассажиров": в Кривом Роге в недавно отремонтированном троллейбусе пошел снег (фото)
По словам местного депутата, находившегося в троллейбусе, когда транспорт набирал скорость, салон засыпало настолько сильно, что не видно было пассажиров.
В Кривом Роге в салоне недавно отремонтированного троллейбуса сыпался снег. В то время, когда транспорт набирал скорость, салон засыпало настолько сильно, что не видно было пассажиров.
Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Терновского райсовета Виталий Пикуль.
«Фотографии снега в салоне недавно отреставрированного до уровня "почти новый, лучше нового" троллейбуса с бортовым номером 608. Сидел сзади на колесе и засыпало меня. Снег сыпался откуда-то из закрытого люка, особенно хорошо снежило при наборе скорости - не видно было пассажиров», - написал депутат.
В доказательство этого Пикуль выложил фото, на которых видно засыпанные снегом сиденья и пол в троллейбусе.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что за последние 2 года город получил 40 новых троллейбусов.