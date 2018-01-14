Для спасения Ханского дворца в оккупированном Крыму необходимо обращаться в международные организации - Умеров

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что необходимо обращаться к международным организациям за помощью для спасения в Крыму Ханского дворца, в котором сейчас продолжаются работы по реконструкции, которая уничтожает его идентичность. Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реаліі.

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«Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают подлинности в процессе так называемой «русской реконструкции». Нужно обращаться ко всем международным организациям, чтобы прекратить это», - заявил Умеров.

В Бахчисарае по инициативе так называемой «власти» аннексированного Крыма ведутся "противоаварийные работы" в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под весом конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления залили бетоном.