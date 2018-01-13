В Одессе суд еще на 60 дней продлил арест директору печально известного лагеря "Виктория"

Приморский районный суд Одессы вчера поздно вечером еще на 60 дней продлил срок содержания по стражей директора детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, 12 января суд продолжил заседание, начавшееся 11 января, на котором рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Саркисяна в СИЗО.

Защита Саркисяна настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Адвокаты утверждали, что виновниками трагедии в «Виктории» являются городские чиновники, а из Саркисяна хотят сделать «козла отпущения». По словам защитников, якобы руководитель комплекса был против заселения детей в деревянные срубы, но на этом настояло вышестоящее руководство.

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Также отмечалось, что декларация Государственной архитектурно-строительной инспекции на начало строительных работ была фикцией, а само строительство проходило ускоренными темпами.

Сам Саркисян утверждает, что не располагал полномочиями для заключения соответствующих договоров, и отрицает свою вину.

Заслушав доводы сторон, суд принял решение оставить Саркисяна в СИЗО еще на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

14 ноября суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог, и его снова поместили в СИЗО.

10 января 2018 года прокуратура Одесской области заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

11 января Приморский райсуд не смог избрать Саркисяну меру пресечения из-за двух самоотводов судей.