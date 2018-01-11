Трагический пожар в детском лагере: суд сегодня не смог продлить арест директору "Виктории"

В Одессе сегодня не смогли продлить меру пресечения директору детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, в четверг днем суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения, срок действия которой завершается в ближайшие дни.

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Однако в начале заседания адвокат подозреваемого Константин Куницкий заявил ходатайство об отводе судьи Юрия Кушниренко, который должен был рассматривать вышеназванный вопрос. Судья сразу объявил перерыв, после окончания которого выяснилось, что Кушниренко сам взял самоотвод, так как якобы является человеком, «близким к семье адвоката».

Через некоторое время стало известно, что ходатайство должен рассматривать судья Игорь Терзи, так как его выбрала электронная система распределения. Однако Терзи также взял самоотвод. В общей сложности вопрос о том, кто будет рассматривать ходатайство прокуратуры, решался порядка 5 часов.

Как пояснили в суде, завтра, 12 января, будет проведено новое электронное распределение.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли три девочки. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу на судью, который определил залог Саркисяну, заявив о ряде нарушений.

10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).