Вспышка кори в Киеве: количество желающих вакцинироваться выросло в пять раз

В Киеве в течение одного дня, 11 января от кори вакцинировали в пять раз больше детей, чем обычно.

Родители, которые пропустили или проигнорировали своевременные прививки, наверстывают упущенное, а школы и садики начали проверять детские медицинские справки, говорится в сюжете ТСН.

Кто-то объясняет пропуск своевременной вакцинации сбитым графиком из-за других болезней, а кто-то просто испугался возможной эпидемии – так или иначе, работы столичным врачам и медсестрам прибавилось. Сейчас детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году, вакцину после открытия хранят в холодильнике со специальным температурным режимом не дольше 6 часов. Врачи говорят, что заставлять никого не могут, но создали все условия и ждут сознательных родителей и их деток.

Читайте такжеВ Одесской области от кори умер 5-летний ребенок, в школах региона продлены каникулыНенормальной считает ситуацию с пробелами в прививках руководитель МОЗ Ульяна Супрун. "Это большая трагедия в европейской стране, где мы должны иметь больше 95% прививки от кори. Есть вакцины, они нормальные, которые вакцинируются по всему миру", - говорит она. Сейчас, по словам руководителя системы здравоохранения, даже в наиболее вакцинированных областях уровень далек от оптимального и держится на уровне 80%. Между тем новые случаи заболевания корью фиксируют на Одесчине, Херсонщине и Закарпатье.

Напомним, по состоянию на 11 января в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.

По словам медиков, Вспышки кори могут принимать форму эпидемий, которые приводят к многочисленным смертельным исходам, особенно среди детей раннего возраста, страдающих от недостаточности питания.