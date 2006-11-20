Спор вокруг Озерки должен быть урегулирован путем переговоров - Корбан

"Корпоративный конфликт вокруг прав собственности на имущество Днепропетровского центрального колхозного рынка зашел в тупик , но несмотря на его сложность и запутанность требует скорейшего разрешения . Я приветствую инициативу В.Воробьева и М.Курочкина по урегулированию ситуации и хотел бы попросить украинское власти не препятствовать проведению переговоров .Спор двух хозяйствующих субъектов, в конце концов, может быть разрешен не только в суде , но и в результате переговоров," - заявил Геннадий Корбан .

Владимир Воробьев , представляющий другую сторону конфликта так же выразил надежду , что переговоры по урегулированию конфликта состоятся в ближайшие дни и власти Украины не будут препятствовать их проведению .

Как сообщалось ранее в интервью телеканалу НТН, Максим Курочкин сообщил, что в понедельник 20 ноября он прилетит в Киев по просьбе российского бизнесмена Владимира Воробьева и украинского предпринимателя Геннадия Корбана для разрешения конфликта вокруг Днепропетровского рынка "Озерка". Владимир Воробьев обратился к Максиму Курочкину как к президенту "Российского Клуба". М. Курочкин считает, что этот конфликт будет разрешен в ближайшие два дня в интересах жителей Днепропетровска и при полном согласии двух конфликтующих сторон.

Так же причиной визита называются консультации с представителями украинской политической и бизнес-элиты в преддверии возможного в середине декабря визита в Украину Президента РФ Владимира Путина. Предмет консультаций М.Курочкина - украино-российско-американские отношения.