Священник УПЦ МП, которого ругали за украинский язык, покинул служение церкви

Выступление иерея Украинской православной церкви Московского патриархата Анатолия (Ревтова) на украинском языке 10 января устроил скандал на собрании Запорожской епархии. После этого он решил перестать служить этой церкви. Об этом порталу Depo.Запорожье рассказал сам священник.

Сборы проходили в Свято-Покровском кафедральном соборе с участием представителей всех приходов епархии (священников и мирян) и под председательством митрополита Луки.

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Среди других тем на собрании обсуждали поступки Анатолия, а именно его острые комментарии в соцсетях с критикой пророссийского курса УПЦ МП (в частности в свете скандала после отказа священника этой церкви отпевать "неправильно крещенного" погибшего ребенка). Выразить свою позицию Анатолию не дали - его прервали, потому что начал говорить на украинском языке.

"Люди, миряне, сразу закричали: "Говорите на русском". Я им говорю: украинский - мой государственный язык. А потом ко мне подбегает секретарь епархии, говорит: "Ты когда к нам пришел 4 года назад, ты говорил на русском". Говорю ему: "Но после того ваша страна напала на мою страну. Люди меняются, я изменился". Они (прихожане - Ред.) кричали, толкались, думал, еще и побьют", - рассказал священник. После этого он ушел с собрания.

Анатолий добавляет, что теперь твердо решил: продолжать служение в УПЦ МП он не сможет. Его проукраинские взгляды уже давно приводили к недоразумениям с другими членами епархии.

"Эта церковь не является украинской. Она использует деньги Украины, зарабатывает на ней, и одновременно ненавидит ее. Какая это украинская церковь, если в ней икона царя висит? Я единственный в епархии служил на украинском - полтора года подряд. Один раз я пытался начать проповедь на украинском, другой раз просто говорил ею с людьми в соборе - оба раза настоятель меня за это ругал - мол, тебя здесь никто не поймет", - объясняет мужчина.

Кроме того, священники иногда выражали недовольство поездками Анатолия на Донбасс к украинским военным и его сотрудничеством с волонтерами. События на собрании епархии стали для него "последней каплей".

Как сообщалось, ранее в Запорожье священники Московского патриархата отказались отпевать ребенка за то, что мальчик был крещен в Киевском патриархате. В нескольких украинских городах возмущены действиями священников Московского патриархата активисты в знак протеста несли под церкви этой конфессии детские игрушки.

В Запорожье в одном из храмов в ходе такой акции охранник сначала стал выталкивать девушек, а позже вызвал неизвестных (предположительно из "боевого крыла" епархии - организации "Радомир", "бойцов" которой называют "православными титушками"), которые избили еще двух участников акции, в частности участника АТО.