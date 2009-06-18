Министр юстиции называет 8 основных положений нового Кодекса

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил проект Кодекса хозяйственного судопроизводства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По его словам, проект Кодекса, который был разработан Минюстом, должен комплексно устранить существующие в настоящее время недостатки и пробелы хозяйственного законодательства.

Проект Кодекса был разработан в соответствии со стандартами Совета Европы по вопросу доступа к правосудию. Проект прошел широкие общественные слушания. В ходе работы над законопроектом были обобщены предложения Верховного и Высшего хозяйственного судов, а также всех апелляционных и местных хозяйственных судов Украины.

Основными положениями проекта Кодекса хозяйственного судопроизводства являются:

- четкое разграничение компетенции хозяйственных судов и всех остальных судов. Такое разграничение осуществляется на основе двух критериев: субъектного и предметного. Как показывает практика, только сочетание этих двух критериев позволяет четко размежевать компетенцию судебных юрисдикций. Эта новелла чрезвычайно важна в связи с тем, что она может стать надежным предохранителем, который сделает невозможным применение “рейдерских схем”.

- введение института приказного производства, что предусматривает упрощенный порядок рассмотрения дела, в частности, в случае отсутствия спора между кредитором и должником. Основным признаком этого института является то, что груз необходимости обращения в суд при наличии спора переносится с кредитора на должника;

- введение новой процедуры обжалования постановлений, направленной на решение одной из наиболее актуальных проблем хозяйственного судопроизводства – проблемы преднамеренного затягивания судебного процесса стороной путем апелляционного и кассационного обжалования постановлений суда. Так, проектом введена сокращенная процедура и установлен исчерпывающий перечень постановлений, которые могут быть обжалованы;

- введение нового регулирования института обеспечения иска, что, с одной стороны, расширяет возможности заявителя относительно защиты своих прав от возможных злоупотреблений со стороны ответчика, с другой - ограничивает возможности злоупотребления своим процессуальным правом со стороны истца. Так, в проекте Кодекса введен институт встречного обеспечения, что используется судом в случае употребления обеспечительных мер;

- упорядочение процесса доказательства, а именно: введено новое регулирования процесса доказательства, что отсутствует как в действующем хозяйственном процессе, так и в других процессуальных кодексах (детальная регламентация института допустимости доказательств, оценка и проверка доказательств, введение новых доказательств (показания свидетеля), признание фактов, которые имеют значение для дела и признание которых не нуждается в предоставлении других доказательств, проверка достоверности копии письменного доказательства, проверка письменного доказательства на предмет фальсификации, и тому подобное);

- уменьшение нагрузки на суды путем введения критериев допуска к апелляции и кассации. В частности, установлены минимальные размеры исковых требований, которые дают возможность для дальнейшего пересмотра дела в апелляционном и кассационном порядке. Кроме того, проектом Кодекса, в отличие от действующего Хозяйственного процессуального кодекса, введено последовательное апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, что позволит сосредоточить основное количество дел в судах первой и апелляционной инстанций и уменьшить существующую неоправданную нагрузку на суд кассационной инстанции;

- создание реальных условий для формирования единой судебной практики путем введения процедуры рассмотрения кассационных жалоб не “тройками судей”, как это происходит сегодня и имеет следствием принятие противоречивых решений, а соответствующими судебными палатами Высшего хозяйственного суда Украины, что обеспечит формирование единой судебной практики судом кассационной инстанции;

- создание механизмов, которые поощряют стороны к мирному урегулированию спора. Проект Кодекса разрешает заключение мирового соглашения на любой стадии судебного разбирательства, стимулирует стороны к мирному урегулированию спора путем упрощения процедуры примирения.

Министр юстиции отметил, что принятие Кодекса хозяйственного судопроизводства будет способствовать усовершенствованию правового регулирования хозяйственного процесса с учетом европейских стандартов для улучшения судебной защиты предпринимателей, других лиц, которые обращаются в хозяйственный суд.