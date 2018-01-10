В одном из соборов Чернигова прихожанам предлагают туры в Россию и аннексированный Крым

Активисты общественной организации "С14" устроили пикет под стенами Свято-Троицкого собора в Чернигове. Их возмутило то, что на стенде в храме висят объявления о экскурсионных турах в Россию и аннексированный Крым, а на стенах храма висит икона с изображением русского царя.

Когда активисты начали требовать разъяснений, представители церкви не пустили их в собор. Священнослужители закрылась в келье, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, в Киеве националисты провелиакцию у въезда в Киево-Печерскую Лавру. Митингующие протестовали против отказа священников Украинской православной церкви Московского патриархата отпевать погибших на Донбассе украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.