В Бердичеве до конца недели откроют отреставрированный театр - председатель ОГА Гундич

Новый культурный объект, который завершен в 2017 году в Бердичеве, откроют уже к концу этой недели.

Это анонсировал глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

«Начинаем 2018 год из символов качественных изменений – откроем культурный объект, который нужен не только Бердичеву, но и жителям области. Отреставрированный театр сможет принять первых гостей уже в это воскресенье, на Щедрый вечер», – сообщил Гундич.

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Отреставрированный театр сможет принимать по 420 гостей, в том числе людей с особыми потребностями – в культурном заведении обустроены места под тележки.

Работы над восстановлением театра начались в 2015 году и завершились в конце 2017 года за счет средств Государственного фонда регионального развития (15 млн.грн.) и софинансирования из местного бюджета. За это время провели реконструкцию здания с учетом всех требований, украсили фасады, залы, сцену, приобрели и установили необходимое звуковое и световое оборудование. Работы проводились с максимальным сохранением аутентичности.

Также председатель ОГА отметил, что это не единственный объект, который завершен за средства Государственного фонда регионального развития в 2017 году и запланирован к открытию в начале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Гундич переврив, как проводятся работы по восстановлению театра в Бердичеве. Общая сметная стоимость проекта составляет 28,3 млн грн.

Во время осмотра театра журналистам тогда рассказали, что подрядчиком работ выступило ООО “ Артхаус”.