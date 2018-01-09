Вакарчук показал, как родной Львов удивил его на Рождество (фото, видео)
Певец показал рождественский кофе, который ему приготовили в родном городе.
Несподіваний і дуже красивий «Щедрик» #Різдво#Львівpic.twitter.com/85qKnSG771— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 января 2018 г.
Фронтмен известной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о Рождестве в его родном городе Львове.
Читайте такжеАстролог рассказал о шансах Вакарчука и Зеленского стать президентом
В своем Twitter певец опубликовал видео, где девушки поют "Щедрик". "Неожиданный и очень красивый "Щедрик", - подписал он запись.
Также во Львове Вакарчука угостили кофе, на пенке которого изображена аббревиатура названия группы. "Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе", - говорится в его сообщении, к которому прикреплено фото.
Ось таку різдвяну каву мені зробили в рідному місті!#Різдво#Львівpic.twitter.com/UBsRB0jYOi— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 7 января 2018 г.
Ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него нет никаких политических амбиций.