Вакарчук показал, как родной Львов удивил его на Рождество (фото, видео)

Фронтмен известной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о Рождестве в его родном городе Львове.

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В своем Twitter певец опубликовал видео, где девушки поют "Щедрик". "Неожиданный и очень красивый "Щедрик", - подписал он запись.

Также во Львове Вакарчука угостили кофе, на пенке которого изображена аббревиатура названия группы. "Вот такой рождественский кофе мне сделали в родном городе", - говорится в его сообщении, к которому прикреплено фото.

Ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него нет никаких политических амбиций.