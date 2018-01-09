Прощание с Ноздровской: маму убитой юристки забрала "скорая", а отец постоянно плакал (фоторепортаж)

В селе Демидов Вышгородского района Киевской области попрощались с юристкой Ириной Ноздровской.

В дом Ноздровских привезли гроб с ее телом, священник отпел правозащитницу, передает Gazeta.ua.

Читайте также"Твари!": отец убитой Ноздровской не сдержался на похоронах

Во дворе было около сотни человек, несли цветы и хлеб. Отец Ирины Ноздровской постоянно плакал и повторял: "Двух моих дочерей убили". Его жена сейчас в больнице, ее забрала "скорая" - ей стало плохо.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Заседание Вышгородского райсуда по избранию меры пресечения задержанному состоится сегодня в 14.00.