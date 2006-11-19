Солнечную систему пустят с молотка

На благотворительном «астрономическом» аукционе в Харькове будет продано право назвать одну из малых планет Солнечной системы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, чье имя будет иметь эта планета, станет известно на очередном благотворительном аукционе «Ренессанс», который состоится 1 декабря этого года.

Аукцион будет посвящен 200-летию института астрономии Харьковского национального университета им. В.Каразина, а средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены на восстановление обсерватории института.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ, которому принадлежит идея проведения «Ренессансов», пригласил всех меценатов, небезразличных к истории Харькова, к истории развития науки города, принять участие в этом аукционе.

По словам А.АВАКОВА, среди предложенных лотов - осколки небесных тел, раритетые вещи, связанные с историей астрономии и тому подобное. Также в виде лота - представление в Международный Астрономический Союз относительно наименования одной из малых планет Солнечной системы в честь лица, которое сделает значительный благотворительный взнос.