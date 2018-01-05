Украинскому карбованцу исполнилось 100 лет
14:04, 05 января 2018Общество
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Первая украинская купюра была номиналом в 100 карбованцев.
Украинскому карбованцу исполнилось 100 лет/ скриншот
Ровно 100 лет назад, 5 января 1918 года, в Украинской народной республике были выпущены первые украинские банкноты - карбованцы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Ровно сто лет в обращении появились 100 карбованцев – первые банкноты национальной валюты, разработка которой длилась после провозглашения Третьего Универсала УНР", - написал Гройсман.
В обнародованном премьером видео сообщается, что 1 карбованец был равен 17,424 долям чистого золота. А первой была купюра в 100 карбованцев.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2016 года украинская гривня отпраздновала свое 20-летие.
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