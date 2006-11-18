Юлия Тимошенко призывает не праздновать годовщину Майдана

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и других участников Помаранчевой революции не праздновать годовщину Майдана.

Об этом говорится в ее статье под названием «Мать вашу!», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (18-24 ноября).

«Я призываю вас, всех моих соратников и побратимов. Вас в первую очередь, Виктор Андреевич! Давайте не праздновать эту годовщину Майдана. Не ходить на телевидение. Не играть на публику и не пускать театральную слезу на экранах телемониторов», – пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Она предлагает в этот день (22 ноября) «просто встретиться». «Без телекамер и журналистов, без пресс-релизов и анонсов. Давайте сядем вместе и просто вспомним, как это было. Давайте еще раз попробуем пережить то, что мы вместе пережили тогда. Давайте вернем шанс людям», – пишет лидер БЮТ.

"Сегодня при власти другие люди. С другими ценностями и стремлениями. Но даже их изменил Майдан, даже они не могут сегодня действовать так безоглядно и самоуверенно, как до нашей революции...

...Мне больно смотреть хронику Оранжевой революции. Мне обидно, что мы потеряли два года. Но я знаю, что рано или поздно, а лучше — скорее, все, о чем мы мечтали на Майдане, — воплотится в жизнь. Майдан — это навсегда. Дороги назад нет, как бы ее некоторые ни искали. Майдан дал людям смелость и храбрость быть людьми".