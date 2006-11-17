Путин: никто не знает, сколько человек у нас работает

Число нелегальных мигрантов в России может достигать 15 миллионов человек. Такое заявление сделал в пятницу Владимир Путин во время встречи с руководством "Единой России".

По оценкам, сообщил президент, из 10 миллионов работающих в стране иностранцев зарегистрировано всего 500 тысяч человек. Однако, по его словам, 10 миллионов - это не окончательная цифра, так как "никто не знает, сколько человек у нас работает", она может достигать 15 миллионов человек.

Путин также рассказал единороссам, что с такой же проблемой сталкиваются и другие страны. Так, в Европе, по некоторым оценкам, насчитывается восемь миллионов нелегальных мигрантов, а "в США, я недавно с коллегой обсуждал эту проблему, таких людей 10-12 миллионов", - сказал Путин.

Президент поддержал принятые по инициативе "Единой России" изменения в миграционное и административное законодательства. "Они, с одной стороны, упрощают регистрацию приезжих, а с другой - устанавливают строгие санкции за незаконную деятельность иностранных работников", - отметил Путин.

Напомним, что с 9 ноября вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, резко ужесточающие миграционное законодательство. Штраф за нарушение иностранцем режима пребывания в России составляет теперь от 2 до 5 тысяч рублей, работодатель за использование труда нелегалов обязан заплатить от 250 до 800 тысяч рублей штрафа, а деятельность такой фирмы может быть приостановлена на три месяца.

Лента.ру