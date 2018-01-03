В УКРОПе заявили о давлении властей на объявивших голодовку шахтеров в Павлограде

Утром 3 января городские власти Павлограда начали оказывать давление и отбирать необходимые вещи у шахтеров компании «ДТЭК-Павлоградуголь» Владимира Бугаева и Андрея Карпенко, которые с 29 декабря объявили голодовку и находятся в здании Павлоградского горсовета. Об этом заявил председатель фракции УКРОПа в Павлоградской городской раде Александр Батуринец.

«После вчерашнего митинга в поддержку горняков городская власть показала свое истинное лицо. С места, где находятся голодающие, по непонятным причинам забрали почти все стулья. Переноску, которой они пользовалась, выключили из розетки. К ним перестали пускать посетителей. Не пустили даже тех ребят, которые дежурят ночью рядом для того, чтобы следить за состоянием их здоровья. Кроме того, рядом с Владимиром Бугайовим и Андреем Карпенко посадили надзирательницу, советника мэра. Она представилась Таисией Билан. Женщина не выдержала наших вопросов и впоследствии сбежала», – рассказал Александр Батуринец.

По его словам, мэр Павлограда в телефонном разговоре сказал, если голодающие хотят воды, то пусть идут домой.

Накануне под стенами Павлоградского городского совета состоялся митинг в поддержку шахтеров Владимира Бугаева и Андрея Карпенко, которые объявили голодовку. Они работают в компании «ДТЭК-Павлоградуголь». Горожане требовали прислушаться к требованиям горняков, которые выразили недоверие своему руководству и голодают с 29 декабря 2017 года.

Один из голодающих Владимир Бугаев подчеркнул, что независимая профсоюзная организация, которую они создали, очень не нравится как двум имеющимся профсоюзным организациям, так и руководству предприятия. Ведь новосозданная организация действительно отстаивает права горняков и готова решительно действовать в различных несправедливых ситуациях.

Выступая перед митингующими, укроповка Валентина Жилкина поблагодарила участников акции за их принципиальную и честную позицию. Она подчеркнула, что укроповцы обеспечили горняков карематами, спальными мешками и водой. Кроме того, отметила она, активисты УКРОПа и фракция партии в Павлоградской городской раде в дальнейшем будет продолжать помогать голодающим.

В завершение акции приняли резолюцию, в которой требуют прекратить незаконное давление на членов новосозданной профсоюзной организации, восстановить на рабочих местах незаконно уволенных еще в сентябре работников и привлечь к ответственности руководство «ДТЭК-Павлоградуголь» за нарушение Конституции Украины.

Следует заметить, что за все время голодовки горняков никто из представителей «ДТЭК-Павлоградуголь» не пришел к ним на переговоры.

Коллеги горняков призвали открыто высказывать свою позицию и приняли решение, что следующий митинг состоится 6 января, в 11:00 возле Павлоградского горсовета.