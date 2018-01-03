Два года на ремонте: эскалатор, который соединяет вокзал и скоростной трамвай ввели в эксплуатацию

Эскалатор, который соединяет Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, ввели в эксплуатацию после почти двухлетнего ремонта.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

«Уважаемые пассажиры! Со 2 января эскалатор, который соединяет Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, запущен в полноценную работу», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что эскалатор будет работать с 7.00 до 22.00.

Как сообщал УНИАН, Кличко пообещал в следующем году продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в Киеве.