Два года на ремонте: эскалатор, который соединяет вокзал и скоростной трамвай ввели в эксплуатацию
13:29, 03 января 2018
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Отремонтированный эскалатор будет работать с 7.00 до 22.00.
Почти двухлетний ремонт эскалатора, который соединяет вокзал и скоростной трамвай, завершен / фото kpt.kiev.ua
Эскалатор, который соединяет Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, ввели в эксплуатацию после почти двухлетнего ремонта.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевпастранса.
«Уважаемые пассажиры! Со 2 января эскалатор, который соединяет Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, запущен в полноценную работу», - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что эскалатор будет работать с 7.00 до 22.00.
Как сообщал УНИАН, Кличко пообещал в следующем году продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в Киеве.
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