В Крыму наступление Нового года по киевскому времени встретили фейерверками (видео)

22:46, 01 января 2018
Общество
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Многие жители оккупированных Крыма и Севастополя праздновали Новый год на час позже, чем он наступил по местному времени.

В разных городах Крыма в ночь с 31 декабря на 1 января местные жители устроили встречу Нового года по киевскому времени, сообщает "Крым.Реалии".

В Керчи приблизительно с 1.00 до 1.30 по местному времени многие выходили на улицу и запускали фейерверки.

В Бахчисарае местные жители снимали на видео фейерверки, которые запускали после наступления Нового года "по Киеву".

В оккупированному Севастополе можно было увидеть прохожих, которые на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Некоторые севастопольцы запускали в небо желтые и голубые воздушные шары, сообщает издание.

30 марта 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, на полуострове было введено московское время.

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Теги: #оккупанты в Крыму#новогодние праздники