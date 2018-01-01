В Крыму наступление Нового года по киевскому времени встретили фейерверками (видео)

В разных городах Крыма в ночь с 31 декабря на 1 января местные жители устроили встречу Нового года по киевскому времени, сообщает "Крым.Реалии".

В Керчи приблизительно с 1.00 до 1.30 по местному времени многие выходили на улицу и запускали фейерверки.

В Бахчисарае местные жители снимали на видео фейерверки, которые запускали после наступления Нового года "по Киеву".

В оккупированному Севастополе можно было увидеть прохожих, которые на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Некоторые севастопольцы запускали в небо желтые и голубые воздушные шары, сообщает издание.

30 марта 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, на полуострове было введено московское время.