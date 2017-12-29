В Житомире будут следить за соблюдением запрета на использование пиротехники во время новогодних и рождественских праздников

В Житомире правоохранители тщательно следить за соблюдением запрета на использование пиротехники во время новогодних и рождественских праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, жителей области призвали быть осторожными с пиротехникой во время празднования Нового года и Рождества.

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Их просят воздержаться от применения таких средств, "ведь звуки при срабатывании пиротехники напоминают отголоски военных действий".

Также в облгосадминистрации напоминают, что решением исполнительного комитета Житомирского городского совета от 6 августа 2014 года запрещено использовать пиротехнические средства, фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывные устройства на территории Житомира. Запрет действует в городе до завершенняантитерористичної операции.