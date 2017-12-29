С колядками – на работу: сегодня по столичному Подолу курсирует праздничный трамвай (видео)
11:07, 29 декабря 2017Общество
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Музыкальное сопровождение обеспечивают студенты Музыкальной академии, а колядки и щедривки поют девушки из фолк-группы «Королевна».
В трамвае утром царит новогоднее настроение / Скриншот видео ТСН
В последний рабочий день 2017-го года столичным Подолом будет курсировать праздничный трамвай.
Как говорится в сюжете ТСН, в последний рабочий день 2017 года водитель и контролер трамвая, музыканты и журналисты отправились столичным Подолом, чтобы создать новогоднее настроение людям.
В трамвае утром царит новогоднее настроение: играет музыка, салон украшен праздничными атрибутами, в соответствии с таким днем одет и контроллер.
Музыкальное сопровождение обеспечивают студенты Музыкальной академии, а колядки и щедривки поют девушки из фолк-группы «Королевна».
В последний рабочий день 2017-го столичным Подолом будет курсировать праздничный трамвай
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