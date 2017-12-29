С колядками – на работу: сегодня по столичному Подолу курсирует праздничный трамвай (видео)

В последний рабочий день 2017-го года столичным Подолом будет курсировать праздничный трамвай.

Как говорится в сюжете ТСН, в последний рабочий день 2017 года водитель и контролер трамвая, музыканты и журналисты отправились столичным Подолом, чтобы создать новогоднее настроение людям.

В трамвае утром царит новогоднее настроение: играет музыка, салон украшен праздничными атрибутами, в соответствии с таким днем одет и контроллер.

Музыкальное сопровождение обеспечивают студенты Музыкальной академии, а колядки и щедривки поют девушки из фолк-группы «Королевна».