Во Львове в новогоднюю ночь будут курсировать три трамвайных маршрута.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, будут курсировать трамвайные маршруты № 3, 6, 8.

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«В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, будут курсировать три трамвайных маршрута: № 3, № 6 и № 8. Интервал движения составит 15 минут», - сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью КП «Львовэлектротранс» Иван Бондарь.

Трамвайный маршрут № 3 курсирует с площади Соборной (центр города) до Аквапарка, маршрут № 6 курсирует от железнодорожного вокзала до ул. Миколайчука, маршрут № 8 - от площади Соборной до ул. Вернадского. Всего во Львове в настоящее время курсируют восемь трамвайных маршрутов, три маршрута приостановлены из-за ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, во Львове Новый год праздновать будут две ночи подряд - 31 декабря и 1 января. Ночные празднования, а это дискотеки, концерты и праздничные иллюминации, будут проходить в городском Парке культуры и отдыха. Вход на праздничные мероприятия для горожан и гостей города будет бесплатным.