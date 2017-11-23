"С таким диагнозом боятся брать людей": появились новые данные о состоянии здоровья украинской певицы Власовой (видео)

Певица Евгения Власова снова борется за жизнь и уже сделала первые шаги к выздоровлению. Об этом сообщила ее мама Галина Поплавская.

"Ей разрешили маленький кусочек печенья, и она его раскусила, запила компотом", - рассказала женщина, которая молчала о тяжелом состоянии дочери почти две недели, передает ТСН.

Ей было просто не до того, потому что несколько столичных клиник отказались принимать больную, ссылаясь на нехватку мест. "С таким диагнозом боятся брать людей. Один к десяти. Люди не хотят брать ответственность", - пояснила она.

Ей сделали несколько тяжелых операций на кишечнике, и до сих пор медики не решаются делать какие-либо прогнозы. Сегодня она впервые за почти две недели попробовала поесть и встала на ноги. Мать Власовой рассказала, что оперировать дочку никто не хотел. 8 лет назад она победила рак, медики боялись рецидива.

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Спасать пациентку взялись только в одной из самых дорогих киевских больниц. Там диагностировали непроходимость кишечника – давние швы приросли к внутренним органам, поэтому жизнь Власовой снова повисла на волоске.

Оперировать певицу вызвали академика Петра Фомина, состояние пациентки было стабильно тяжелым, матери оставалось только молиться. 78-летний академик пришел после рабочего дня и начал операцию в 19:00, а закончил уже в 0:30 ночи.

Результат теперь можно считать обнадеживающим – рецидива рака не обнаружили. Однако прогнозов на полное выздоровление пока никто из медиков не дает. Каждый день лечения стоит немалых денег, и собственные сбережения на спасение дочери мать уже все потратила. "Пока я заплатила 280 тысяч со скидкой в 25%. Но никто не знает, насколько это растянется", - говорит она.

В шоу-бизнесе о новой болезни Власовой до сих пор никто не знал, даже крестный отец ее единственной дочери Константин Меладзе и бывший муж-продюсер Дмитрий Костюк.

Раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.