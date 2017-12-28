После увольнения прославившаяся пикантными снимками юная зам Авакова отправилась к океану (фото, видео)

Уволенная Кабмином замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отправилась отдыхать к океану. Об этом стало известно из ее страницы в Facebook.

"Океан бежит по моим венам. Божественное место", - подписала фото экс-заместительница Авакова.

Стоит отметить, что министр внутренних дел Арсен Аваков лайкнул фото Деевой.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

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Деева была назначена заместителем главы МВД по вопросам евроинтеграции согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что назначение 24-летней заместительницы главы МВД прошло с нарушением.

"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.

Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.

Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.