Во Львове открыли главную елку города (фото)

Сегодня, 17 декабря, в 18:00 во Львове на площади перед Оперным театром открыли центральную городскую елку. До открытия елки присоединился городской голова Львова Андрей Садовый с женой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Также на сцене львовский центр Национальной скаутской организации «Пласт» передал жителям города Вифлеемский огонь мира.

Главная елка Львова в этом году имеет совершенно иную концепцию, чем в предыдущие годы. 18-метровое дерево имеет только монохромные украшения и изысканную иллюминацию.

Напомним, 50-летнее дерево Львову подарила жительница области Любовь Поврозник. Благодаря подарку городу удалось сэкономить около 10 тысяч гривень. Именно столько в прошлом году заплатили за зеленую красавицу.