Лавринович Черновецкому не указ

Власть Киева не намерена подавать документы о повышении коммунальных тарифов на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос, будут ли регистрироваться новые тарифы в Минюсте.

«Нет, нам не надо их утверждать в Минюсте. Мы будем отстаивать свои права даже в суде, если это будет необходимо. И не собираемся подавать на утверждение, поскольку законом о местном самоуправлении этого не предусмотрено. В данном законе записано, что утверждает тарифы исполнительный орган. Мы являемся исполнительным органом по закону», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, столичная власть будет отстаивать позицию, что тарифы подписаны не администрацией, а исполнительным органом. Если же, заметил А.ГОЛУБЧЕНКО, Минюст будет настаивать на регистрации, то городская власть согласна на то, чтобы в эту проблему вмешался суд. Он подчеркнул, что новые тарифы вступят в силу с 1 декабря.

В свою очередь, в интервью журналистам начальник Главного управления ценовой политики Киевской горгосадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что вообще городская власть очень удивлена заявлениями Министерства юстиции. «У нас есть свои особенности. Киевская городская госадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа», - отметил он. По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, то, что тарифы не надо регистрировать, подтверждают соответствующие разъяснения структурных подразделений управления юстиции, которые имеет городская власть. А, кроме того, по его словам, есть решение судебных органов относительно других аналогичных вопросов. «Думаю, что Минюст разберется в данном вопросе и приведет свою позицию к нормам действующего законодательства. Это однозначно не подлежит регистрации», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ. По его словам, была изменена законодательная база, и в связи с этими изменениями регистрация не нужна. «Ранее полномочия по утверждению тарифов определялись постановлением Кабмина №1548 и были предоставлены Киевской городской госадминистрации. С выходом закона «О жилищно-коммунальных услугах» полномочия перешли к исполнительным комитетам соответствующих советов, чем и является сейчас столичная горгосадминистрация», - объяснил В.ЯСТРУБИНСКИЙ. По его информации, закон был принят в 2004 году, а отдельные его положения вступили в силу в 2005 году.

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря В Киеве коммунальные тарифы возрастут в среднем в три раза.

10 ноября Минюст заявил, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.