Погода на 18-22 ноября

Завтра, 18 ноября, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью 0-5°мороза, в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в западных областях 7-12°.

19-20 ноября сохранится переменная облачность, без существенных осадков, только днем 19 ноября в западной части местами небольшой дождь.

Температура в западных областях, в Одесской области и юге Крыма ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью 19 ноября 0-5° мороза, 20 ноября от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

21-22 ноября без существенных осадков, только 21 ноября в восточной части, днем и на крайней мере страны местами небольшие осадки, 22 ноября в западных областях умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Температура в западной половине от 2° мороза до 4° тепла, днем 4-10° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза, на востоке до 8° мороза, днем 0-6° тепла, в Крыму до 10° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

19-20 ноября в столице и области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 19 ноября 0-5° мороза, 20 ноября от 3° мороза до 2° тепла; днем до 1-6° тепла.

21-22 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.