Литвин: закон о запрете игорного бизнеса вступит в силу

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает правильным сегодняшнее решение парламента о преодолении вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Национальной радиокомпании Украины.

При этом спикер подчеркнул: ”Если Президент в 10-дневный срок не подпишет этот закон, то он вступит в силу за подписью председателя ВР”.

По убеждению В.ЛИТВИНА, если поставить “на чаши весов“ психологическое здоровье подростков, общества, то решение парламента является правильным.

На вопрос о возможных причинах применения Президентом вето к этому закону, В.ЛИТВИН ответил, что “когда дело дошло до этого закона, то появились определенные группы людей, причем мобильных, которые настойчиво пытались аргументировать свою позицию разным образом относительно непринятия этого закона”.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня между Президентом и ВР наблюдается “своеобразный азарт”. По его словам, парламент принимает законы, а Президент применяет вето, а затем ВР, “иногда не вникая в суть замечаний Президента, сразу это вето преодолевает”.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что “в последнее время Президент на себя начинает брать нормотворчество”. При этом спикер отметил, что функция Президента – определять, отвечает ли закон Конституции, а не писать, “какие нормы должны быть в данном законе”.