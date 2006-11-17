Ющенко требует от Януковича компромиссного решения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства выработать компромиссное решение для разрешения проблем экспорта украинского зерна.

Об этом говорится в комментарии «Позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно ситуации с экспортом зерна урожая 2006 году”, размещенном на официальном сайте главы государства.

“Я, как Президент Украины, требую от правительства и ответственных органов исполнительной власти ускорить принятие компромиссного решения, которое бы предусматривало наполнение внутреннего рынка и разрешения проблем экспорта зерна, устранение искусственных преград в этой сфере”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отмечает, что практическая реализация решения Кабинета министров Украины относительно внедрения лицензирования и квотирования экспорта зерна урожая 2006 года привела к полной остановке этого важного направления внешнеэкономической деятельности.

“На сегодня в портах Украины находятся загруженные суда с более чем 200 тыс. тонн зерна, еще 1,4 млн. тонн ожидают отгрузки в припортовых элеваторах. Владельцы зерна и экспортеры несут многомиллионные убытки от недостаточно подготовленных действий правительства и ответственных исполнительных органов”, - констатирует Президент.

Глава государства подчеркивает, что такая ситуация вызвала серьезную обеспокоенность мирового сообщества, в том числе правительств некоторых стран, относительно прогнозируемости решений украинской власти, угрозу свертывания активного сотрудничества с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами. “С каждым днем Украина теряет достигнутый с такими трудностями авторитет открытого к сотрудничеству государства с привлекательным инвестиционным климатом”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, все это может обернуться непредсказуемыми последствиями, существенным замедлением темпов интеграции украинской экономики, сужением масштабов международного сотрудничества, возникновением напряжения в двусторонних отношениях со странами – импортерами украинского зерна, потерей традиционных внешних рынков сбыта для отечественной продукции.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением от 28 сентября в 2006 г. №1364 ввел лицензирование экспорта зерна. Постановлением от 11 октября Кабмин ввел квотирование экспорта зерновых. Таким образом, до 31 декабря 2006 года экспортные квоты установлены в объема: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

Группа крупнейших зернотрейдеров, входящих в Украинскую зерновую ассоциацию, подала в Хозяйственный суд Киева исковое заявление в Кабинет Министров Украины о признании незаконными и об отмене постановлений Кабмина о лицензировании и квотировании экспорта зерна.

Хозяйственный суд Киева 31 октября прекратил действие постановления Кабинета Министров Украины от 11 октября 2006 года о введении квотирования экспорта зерна до конца текущего года. В то же время позже Хозсуд Киева отменил свое постановление от 31 октября.

По приблизительным подсчетам Украинской аграрной конфедерации, убытки зернотрейдеров от введения лицензирования и квотирования экспорта зерна в настоящее время составляют около 2 млрд. грн.

11 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что Украина не утратила своих позиций на рынках зерна в связи с введением квотирования и лицензирования экспорта зерна.