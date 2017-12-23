В Житомире торжественно приняли присягу более 60 новых патрульных полицейских (фото, видео)
Вместе произнесли текст присяги, определенный Законом Украины «О Национальной полиции», всего 63 патрульных полицейских. Все они прошли соответствующий курс учений и готовы приступить к непосредственному несению службы.
Сегодня в Житомире торжественно приняли присягу более 60 новых патрульных полицейских.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сегодня патрульные полицейские нового набора в присутствии родных, друзей, коллег присягнули на верную службу Украинскому народу и добросовестное выполнение служебных обязанностей.
Торжества по случаю принятия присяги первым пополнением патрульных полицейских произошли во дворе административного здания Управления патрульной полиции в Житомире. Поздравить молодых правоохранителей собрались руководство области, ГУНП Житомирщины, непосредственные руководители, родные, друзья и коллеги.
Вместе произнесли текст присяги, определенный Законом Украины «О Национальной полиции», всего 63 патрульных полицейских. Все они прошли соответствующий курс учений и готовы приступить к непосредственному несению службы.
С приветственным словом к новым полицейским обратился начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслав Печененко, отметив важность момента для каждого из патрульных.
"С момента произнесения присяги каждый из вас стал полноценным полицейским. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть ваши выходы на службу будут равны возвращению домой. Желаю, чтобы вами гордились ваши родные и близкие, за вашу службу благодарили граждане, а полиция Житомирщины действительно усилилась вами как достойными сотрудниками!",- сказал он.
Заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор пожелал новым патрульным успешной службы.
Вновь прибывших патрульных также поздравили заместители председателей облгосадминистрации и областного совета в соответствии Алексей Ясюнецкий и Максим Виливчук.
На важную службу полицейских благословили священнослужители.
Уже через несколько дней новые полицейские приступят к непосредственному выполнению служебных обязанностей. В их функции будет входить обеспечение правопорядка на улицах Житомира и безопасность дорожного движения на автодороге "Киев – Чоп" в пределах Житомирской области.