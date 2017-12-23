В Житомире торжественно приняли присягу более 60 новых патрульных полицейских (фото, видео)

Сегодня в Житомире торжественно приняли присягу более 60 новых патрульных полицейских.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сегодня патрульные полицейские нового набора в присутствии родных, друзей, коллег присягнули на верную службу Украинскому народу и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Торжества по случаю принятия присяги первым пополнением патрульных полицейских произошли во дворе административного здания Управления патрульной полиции в Житомире. Поздравить молодых правоохранителей собрались руководство области, ГУНП Житомирщины, непосредственные руководители, родные, друзья и коллеги.

Вместе произнесли текст присяги, определенный Законом Украины «О Национальной полиции», всего 63 патрульных полицейских. Все они прошли соответствующий курс учений и готовы приступить к непосредственному несению службы.

С приветственным словом к новым полицейским обратился начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслав Печененко, отметив важность момента для каждого из патрульных.

"С момента произнесения присяги каждый из вас стал полноценным полицейским. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть ваши выходы на службу будут равны возвращению домой. Желаю, чтобы вами гордились ваши родные и близкие, за вашу службу благодарили граждане, а полиция Житомирщины действительно усилилась вами как достойными сотрудниками!",- сказал он.

Заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор пожелал новым патрульным успешной службы.

Вновь прибывших патрульных также поздравили заместители председателей облгосадминистрации и областного совета в соответствии Алексей Ясюнецкий и Максим Виливчук.

На важную службу полицейских благословили священнослужители.

Уже через несколько дней новые полицейские приступят к непосредственному выполнению служебных обязанностей. В их функции будет входить обеспечение правопорядка на улицах Житомира и безопасность дорожного движения на автодороге "Киев – Чоп" в пределах Житомирской области.