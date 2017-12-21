Лутковская заступилась за "титушку" Крысина, которого обвиняют в нападении на убитого журналиста Веремия

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская пожаловалась генеральному прокурору Юрию Луценко на Департамент спецрасследований, поскольку тот, по ее мнению, незаконно заставил фигуранта дела о нападении на журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина носить электронный браслет. Об этом говорится в письме Лутковской к Луценко от 23 ноября, текстом которого располагает редакция УНИАН.

В письме Лутковская говорит о том, что с Крысина не сняли электронный браслет, несмотря на то, что срок действия судебного постановления, которым суд обязал его носить этот браслет, истек.

Также в письме она сообщает, что получила ответ от начальника Департамента спецрасследований ГСУ ГПУ Сергея Горбатюка, в котором он заявил, что с Крысина не снят браслет, поскольку срок действия возложенных на него судом обязательств продлен автоматически в соответствии со ст 315 УПК.

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Лутковская в конце своего письма просит Луценко внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о том, что с Крысина не был снят браслет, и к этому причастна Генпрокуратура, которая своим письмом с угрозами к управлению Нацполиции запретила снимать браслет с Крысина.

Как сообщал УНИАН, завтра в 11.00 судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник огласит приговор Юрию Крысину, который обвиняется в нападении 18 февраля 2014 года на журналиста Вячеслава Веремия.