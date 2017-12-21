Лутковская заступилась за "титушку" Крысина, которого обвиняют в нападении на убитого журналиста Веремия
Лутковская пожаловалась генеральному прокурору, что он незаконно, по ее мнению, заставил Крысина носить электронный браслет.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская пожаловалась генеральному прокурору Юрию Луценко на Департамент спецрасследований, поскольку тот, по ее мнению, незаконно заставил фигуранта дела о нападении на журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина носить электронный браслет. Об этом говорится в письме Лутковской к Луценко от 23 ноября, текстом которого располагает редакция УНИАН.
В письме Лутковская говорит о том, что с Крысина не сняли электронный браслет, несмотря на то, что срок действия судебного постановления, которым суд обязал его носить этот браслет, истек.
Также в письме она сообщает, что получила ответ от начальника Департамента спецрасследований ГСУ ГПУ Сергея Горбатюка, в котором он заявил, что с Крысина не снят браслет, поскольку срок действия возложенных на него судом обязательств продлен автоматически в соответствии со ст 315 УПК.
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Лутковская в конце своего письма просит Луценко внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о том, что с Крысина не был снят браслет, и к этому причастна Генпрокуратура, которая своим письмом с угрозами к управлению Нацполиции запретила снимать браслет с Крысина.
Как сообщал УНИАН, завтра в 11.00 судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник огласит приговор Юрию Крысину, который обвиняется в нападении 18 февраля 2014 года на журналиста Вячеслава Веремия.