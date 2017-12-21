Одесские власти выделили деньги на реставрацию Аккерманской крепости

Одесский областной совет направит более 336 млн грн на реставрацию Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости в 2018-2022 годах.

Читайте такжеОдесский губернатор Степанов инициировал внесенние Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКОКак передает корреспондент УНИАН, финансирование в размере 336,64 млн грн предусматривает комплексная программа реставрации и сохранения Аккерманской крепости и развития инфраструктуры в городе Белгороде-Днестровском, утвержденная сегодня на сессии.

Средства планируется направить из областного, районного бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Отмечается, что Аккерманская крепость, имеющая площадь почти 20 га, является одним из крупнейших в Украине памятников археологии и архитектуры, а также единственным образцом средневековой фортификационной архитектуры в юго-западном регионе Украины.

В настоящее время эта крепость – памятник истории и градостроительства, и один из наиболее сохранившихся подобных объектов в Украине. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны.

На территории крепости и в ее охранной зоне сохранились многочисленные памятники археологии и архитектуры со времен существования здесь древнего города Тиры до позднего Средневековья.

Активные геологические процессы, изменение гидрологических условий в бассейне Днестровского лимана, естественное старение значительной части сооружений, многим из которых более 300 лет, привели к тому, что многие из них получили серьезные повреждения и опасны в эксплуатации.

Цель программы – сохранить и обезопасить крепость, популяризировать ее в качестве туристического объекта. Средства планируется направить на устранение влияния геолого-гидрологических и техногенно-экологических процессов на техническое состояние сооружения, обеспечение защиты, консервации, реставрации, музеефикации и рационального использования недвижимых объектов культурного наследия и пр.

В частности, предусмотрено различные исследования, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы по стабилизации состояния береговой полосы и крепостных сооружений вдоль Днестровского лимана, отвода поверхностных и грунтовых вод, укрепление аварийных участков крепостных стен, башен и рва.

Кроме того, будет разработан историко-архитектурный опорный план крепости с определением границ зоны ее охраны и охраны Тиры, а также режима их использования.

Справка УНИАН. Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость – один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков основателями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в 13 веке.

По другим данным, она возведена в 15 веке, строилась 200 лет. Это - одно из самых больших и мощных сооружений тогдашнего времени на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью чуть больше 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который ранее заполнялся водой, ширина его порядка 14 м, а изначальная глубина – 22 м. Протяженность оборонительных стен – около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15 м, а толщина от 1,5 до 5 метров.