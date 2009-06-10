ФГИУ собирается продать почти половину киевского ЦУМа

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к приватизационному конкурсу по продаже 39,647% ОАО «Киевский центральный универмаг».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 июня.

Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 г., специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании на сегодня владеет Фонд госимущества Украины.

Правом собственности на здание ЦУМа по ул. Крещатик площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.