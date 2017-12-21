Мир нуждается в супергероях: названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

Киноресурс IMDb составил список наиболее ожидаемых фильмов 2018 года. Об этом сообщает портал The Wrap.

Рейтинг возглавил фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности». В новой картине кинематографической вселенной Marvel Мстители объединяются со Стражами Галактики и другими героями, чтобы сразиться со злодеем Таносом.

На втором месте супергеройский фильм «Черная Пантера», также снятый по мотивам комиксов Marvel. На третьей строчке - сиквел «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. В прокате - с 31 мая.

В топ-10 также вошли ленты «Мир Юрского периода 2», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Тихоокеанский рубеж 2», «Хищник», «8 подруг Оушена» и «Миссия: невыполнима 6». Завершает рейтинг картина «Соло: Звездные войны. Истории», спин-офф фантастической саги, посвященный молодости контрабандиста Хана Соло.