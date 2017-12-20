В Житомире суд продлил содержание под стражей журналисту, подозреваемому в госизмене

Королёвский райсуд Житомира оставил под стражей еще на два месяца журналиста, подозреваемого в государственной измене.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 20 декабря.

Отмечается, что срок содержания под стражей журналиста истекал 2 января 2018 года. Таким образом, ему продлили меру пресечения еще на два месяца, хотя адвокаты подсудимого настаивали на его освобождении.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа Королёвский районный суд Житомира арестовал журналиста-блогера, подозреваемого в государственной измене, без права внесения залога.

Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию по сбору денежных средств и материальному обеспечению так называемых «ополченцев Донбасса».

24 октября суд начал слушание дела в отношении журналиста.