В Житомире суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене журналиста

Королёвский райсуд Житомира на сегодняшнем заседании принял решение оставить под стражей журналиста, подозреваемого в государственной измене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что суд отказал адвокатам журналиста в ходатайстве отпустить подсудимого под домашний арест.

Очередное заседание суда по этому делу запланировано на завтра, 3 ноября.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Доме правосудия Королёвский райсуд Житомира продолжил слушание дела в отношении местного журналиста, который подозревается в том, что по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы.

Во время судебного заседания адвокаты требовали изменить ему меру пресечения - с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Такое ходатайство защитники мотивировали тем, что маленькая дочь и жена журналиста требуют его внимания и помощи.

Напомним, 2 августа 2017 года Королёвский районный суд Житомира арестовал журналиста-блогера, подозреваемого в государственной измене, без права внесения залога.

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Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Крыма Россией, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию по сбору средств и материального обеспечения для так называемых «ополченцев Донбасса».

24 октября суд начал слушание дела в отношении журналиста.