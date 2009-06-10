Зал Тернопольского горсовета будет одновременно картинной галереей

В сессионном зале Тернопольского городского совета отныне будут экспонировать картины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия первой экспозиции картин городской голова Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ сообщил, что в зале заседаний будут как сменные экспозиции отдельных художников, так и тематические сборники разных художников.

По его словам, картины будут экспонировать для популяризации местных художников, а также с целью сделать сессионный зал эстетически более привлекательным.

Городской голова также надеется, что благодаря выставкам картин удастся положительно повлиять на работу депутатского корпуса и воспитывать у депутатов любовь к искусству.

Кроме того, замечают в мэрии, в зале заседаний нередко принимают официальные делегации, в ней проходят пресс-конференции, следовательно осмотреть произведения искусства смогут немало людей.

Первой сегодня открыли выставку работ местного художника, члена Национального союза художников Украины Николая ПАЗИЗИНА, всего представлено 18 его картин.

В случае повышенного интереса к полотнам, представленным в сессионном зале, жители Тернополя смогут их осмотреть в художественном музее или в галерее областного отделения Национального союза художников.

Кроме выставки картин в сессионном зале, сообщили в пресс-службе мэрии, работы местных художников разместят и на официальном сайте городского совета, однако при условии, что на картине изображен Тернополь. Таким образом на официальном сайте мэрии планируют презентовать город для потенциальных туристов.