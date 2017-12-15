Открытие главной елки Украины в Киеве: стала известна программа

В 19:00 19 декабря состоится церемония зажжения огней на главной елке Украины. Также откроются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади.

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Киевлян и гостей столицы ждет интересная развлекательная программа масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии", сообщили в пресс-службе КГГА.

Праздничные мероприятия будут проходить на трех локациях – Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.

После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 декабря, на Софийской площади начали украшать главную елку страны.