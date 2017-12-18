Вокруг интерната в Полтаве разгорелся скандал из-за якобы выброшенных в мусорник подаренных волонтерами вещей (фото)

Вокруг Полтавской специализированной школы-интерната №2 вспыхнул громкий скандал из-за якобы выброшенных в мусорные баки вещей, которые благотворители подарили детям ко Дню святого Николая.

По словам Яны Станишевской, которая принимала участие в проведении мероприятия, 15 декабря команда благотворителей устроила праздник для воспитанников интерната со сладким столом, приготовила им вещи и подарки, передает ТСН.

Она отметила, что руководство учебного заведения пообещало, что воспитатели отсортируют вещи и после этого передадут детям. Мягкие игрушки пообещали дарить воспитанникам интерната как поощрение. Однако ночью благотворители увидели, что мусорные баки возле интерната были забиты подаренными вещами.

"Выброшенные пакеты с абсолютно новыми шапочками, кофтами и распашонками. Их даже никто не открывал. Выбросили как есть", - написала Станишевская.

Журналисты связались с директором школы-интерната Алевтиной Ключинской и выяснили, почему на самом деле возник конфликт.

"Моя позиция такая, что они (волонтеры – Ред.) пришли и сделали замечательное мероприятие. Вместо четырех человек пришли двадцать. Было прекрасное мероприятие. Все детки были довольны, воспитатели счастливы. В конце уже, когда начали убирать, мусор начали нести в другую сторону, а вещи оставили здесь, в актовом зале, мусор тем временем вынесли на площадку. Дети тогда нас заверили, что это был мусор. Сначала, когда эти вещи только привезли, то детям разрешили выбрать, что им больше нравится. У детей не было ни завтрака, ни обеда, поэтому мы их повели на ужин и договорились, что на следующий день им все раздадим", – рассказала Ключинская.

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По ее словам, уже поздно ночью, когда все разъехались, на территории интерната увидели парней, которые бегали возле здания. Директор отметила, что когда все разъезжались, то возле мусорников ничего не было и никто из руководства ничего не выбрасывал.

"А те ребята, оказывается, перелезли через забор и начали в тех мусорниках рыться. Охранник позвонил к замдиректора, потому что те ребята начали все перерывать и снимать. Заместитель приехала в три часа ночи. Когда видео снимали в три часа ночи, то этих вещей уже было гораздо меньше. Но откуда вообще те вещи там взялись, неизвестно, и мы не понимаем, потому что когда мы собирались домой, то там все было чисто и убрано. Значит, у нас две версии: первая – все вещи кто-то туда вынес и позвонил им, поскольку надо знать их (волонтеров – Ред.) телефон, поэтому это их человек, а вторая – они просто привезли их сами", – подчеркнула она.

Также Ключинская отказалась комментировать информацию относительно ужасного состояния вещей, однако согласилась, что они были в плохом виде.

Директор отметила, что не пыталась больше связаться с волонтерами, поскольку в Сети начался шквал негатива с ненормативной лексикой в сторону руководства. Однако уже на следующий день волонтеры снова приехали в интернат.

"На второй день я хотела с ними связаться, они приехали, зашли восемь человек и начали светить мне в глаза прожектором и снимать. Мы показали им все вещи, что они стоят на месте и их никто не выбросил. А откуда эти вещи взялись там в мусорниках, кто и как их увидел, то это уже вопрос к специалистам и расследования", – рассказала Ключинская.

В свою очередь, волонтер Иванна Черныш, которая давно занимается благотворительностью, стала на защиту интерната в Полтаве и считает, что столичные волонтеры таким образом решили пропиариться. А вещи, привезенные ими, говорит она, ссылаясь якобы на слова детей, были в ужасном состоянии.