В Днепре прошел благотворительный "забег николайчиков" (фото, видео)

В Днепре состоялся благотворительный костюмированный «забег николайчиков», который стартовал на Фестивальном причале и завершился там же, но дистанции были различными – от 500 м для детей и до 10 км для взрослых, передает радио Свобода.

Читайте такжеВ Днепре заработала волонтерская "фабрика святого Николая"Участники мероприятия, одетые в карнавальные костюмы или новогодние шапочки, бежали целыми семьями. Участие в мероприятии приняли дети с инвалидностью. Для них организаторы мероприятия не выдвигали спортивных требований, главное было – добраться до финиша.

Всего в «забеге николайчиков» приняли участие более двухсот человек. Каждый участник должен внести благотворительный взнос, а все желающие имели возможность пожертвовать вещи, сладости или канцтовары для детей.

Кроме того, состоялся благотворительный аукцион, среди лотов которого были елка, сделанная детьми с инвалидностью, медали известных спортсменов, в частности, золотая медаль, которую завоевала на чемпионате Европы в 2012 году паралимпийка-легкоатлетка Елена Глебова. Спортсменка отметила: ей не жаль расстаться с наградой, ведь ее продажа может послужить доброму делу.

Вся собранная помощь пойдет на поддержку Верхнеднепровского интерната №2 и детей с инвалидностью Днепра, обещают организаторы.

«Не обязательно быть состоятельным человеком, чтобы участвовать в благотворительности. Мы всегда говорим: лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», - считает соорганизатор акции Наталья Сивак.

Акция была инициирована общественной организацией Start Dnipro. Организаторы хотят сделать ее традиционной.