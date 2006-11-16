В Чугуевской авиационной бригаде застрелился офицер

В среду, 15 ноября, около 21.00 покончил с собой старший лейтенант 203-й авиационно-учебной бригады, которая дислоцируется в Чугуеве Харьковской области, Дмитрий Колосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Харькове министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, трагедия произошла на посту. Лейтенант из табельного оружия – пистолета Макарова выстрелил себе в голову.

Как сказал министр, возбуждено уголовное дело, и сейчас выясняется, было это мотивированное самоубийство или доведение до самоубийства.

Для максимально объективного расследования от обязанностей отстранен командир бригады, полковника Александр КРИВЕНКО, а также офицер штаба ВВС подполковника ЦЫГАНОК.

По словам министра, должна быть обеспечена максимальная объективность расследования, чтобы объяснить семье, коллегам и обществу действительные причины трагедии и степень ответственности причастных к этому лиц.