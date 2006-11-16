6 декабря в Киеве - праздничный фейерверк

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО по случаю 15-й годовщины Вооруженных сил Украины подписал приказ о проведении праздничных фейерверков.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в соответствии с приказом, 6 декабря в 18.00 будут проведены праздничные фейерверки двадцатью залпами в городах-героях Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи, а также в Виннице и Львове.

Как говорится в праздничном приказе министра обороны Украины, за 15 лет Вооруженные силы Украины “прошли непростой путь развития и сегодня надежно защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность страны”.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в настоящее время реализовываются задачи, определенные Государственной программой развития ВСУ на 2006-2011 годы, целью которой является создание оптимальной по численности, укомплектованной, обученной, оснащенной современным вооружением боеспособной армии, которая будет способна обеспечить национальные интересы государства.