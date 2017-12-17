Избиение персоналом посетителей пиццерии в Киеве: руководство заведения отказалось комментировать инцидент (видео)

В Киеве руководители пиццерии и официанты избили молодых посетителей уже после закрытия заведения. Жестокие кадры сняли случайные свидетели на Крещатике, говорится в сюжете ТСН.

"Избили меня, избили мою жену. Охрана заведения, по-моему, вообще не принимала участия", - рассказал потерпевший. Утром заведение работало в обычном режиме, в нем ничто не намекало на ночную драку. Однако комментировать что-либо руководитель отказался. "Я с вами не разговариваю, и со мной, пожалуйста, вы также", - подчеркнул мужчина. Отказались от комментариев и в полиции, где до сих пор решают, как квалифицировать драку.

Читайте также"Половина салона забрызгана кровью": в Киеве в троллейбусе произошла массовая драка - разнимали четыре патруля полиции (фото)

Влад и Юлия приходят в себя до сих пор и планируют идти удостоверять телесные повреждения. Они говорят, что в пиццерии праздновали успешную сдачу сессии, а когда ресторан закрылся, персонал предложил им остаться. Алкоголь пили все вместе, а потом на руководительницу что-то нашло. "Мы уже собрались, почти вышли – она выбежала, вцепилась жене в волосы, начала трясти. Когда я начал разнимать – набросились остальные официанты", - рассказал избитый парень.

Молодые супруги до сих пор не может понять, что спровоцировало персонал на драку. "Ударил ногой по лицу, по голове. Вот так наступила, потом я уже не помню. Просто девушка на мне сидела и била", - говорит потерпевшая.

Видео расправы только за день набрало более 50 тысяч просмотров. Репутация ресторана на Крещатике под угрозой – пользователи интернета призывают бойкотировать заведение.