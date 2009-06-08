300-летие Полтавской битвы: МВД опасается провокаций

700 милиционеров будут обеспечивать порядок во время празднования 300-летия Полтавской битвы.

Об этом УНИАН сегодня сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

"Это будет большая работа. У нас есть оперативная информация о том, что к нам приедут казаки с Киева и Кубани, которые могут устроить провокации. Некоторые политические силы пригласили ультрагруппировки. Мы сегодня работаем с лидерами некоторых подобных организаций и пытаемся предотвратить провокации во время празднования", - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, во время празднования юбилея Полтавской битвы милиция области обойдется без привлечения дополнительных сил с других областей.

Как сообщалось, 300-летие Полтавской битвы будет праздноваться 27 июня.