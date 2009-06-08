У Тимошенко создали комиссию по расследованию причин аварии на шахте

Правительство создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии на шахте им. Скочинского (ГП «Государственная угольная энергетическая компания») под председательством министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора.

Создается также экспертная комиссия, добавили в Информцентре.

Также в связи с аварией Госгорпромнадзор запретил ведение всех горных работ на шахте им. Скочинского, кроме жизнеобеспечения.

По данным Госгорпромнадзора, на шахте им. Скочинского во 2 западной лаве произошли выбросы угля и газа (газодинамическое явление). В это время на аварийном участке находился 51 горняк (УНИАН: по данным МЧС – 53). Всего в шахте находились 344 человека.

По состоянию на 15.00 38 горняков вышли из аварийного участка самостоятельно, 2 шахтера найдены без признаков жизни, 1 травмирован, судьба 10 горняков остается неизвестной.

Шахта отнесена к особо опасным по внезапным выбросам угля, газа и породы, взрывчатости угольной пыли. Пласт, где произошла авария, склонен к самовозгоранию. Горные работы ведутся на горизонте 1250 м, информировали в Госгорпромнадзоре.