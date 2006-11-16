Во Львовской области сошли с рельсов 10 вагонов

Вчера в 18.56 вблизи с.Пятничаны Стрыйского района Львовской области во время прохождения товарного поезда сошли с рельсов и перевернулись 10 грузовых вагонов (4 загружены железобетонными плитами, 6 пустых) и 2 пустые цистерны для перевозки пропана.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в состав поезда входило 44 вагона. В результате аварии разрушено 2 контактных электросопротивления и повреждено свыше 150 м железнодорожного полотна. Движение поездов приостановлено. Погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 7.00 четверга продолжаются восстановительные работы. Поднято и вывезено 5 вагонов. Причина аварии устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.