В Житомире начали устанавливать главную елку города (фото)
15:45, 15 декабря 2017Общество
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Монтажные работы осуществляют работники коммунальных предприятий. Открытие елки запланировано на 19 декабря.
В Житомире начали устанавливать главную елку города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"В пятницу, 8 декабря, на площади имени Королева начали устанавливать главную Новогоднюю елку города",- сказано в сообщении.
Монтажные работы осуществляют работники коммунальных предприятий. Открытие елки запланировано на 19 декабря.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, речь идет об установке искусственной елки, которая уже стояла в Житомире на новогодние праздники.
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