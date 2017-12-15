В Житомире начали устанавливать главную елку города (фото)

В Житомире начали устанавливать главную елку города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"В пятницу, 8 декабря, на площади имени Королева начали устанавливать главную Новогоднюю елку города",- сказано в сообщении.

Монтажные работы осуществляют работники коммунальных предприятий. Открытие елки запланировано на 19 декабря.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, речь идет об установке искусственной елки, которая уже стояла в Житомире на новогодние праздники.