В Севастополе отмечают 20-летие городской Просвиты

В Севастополе сегодня отмечают 20-летие городской организации общества „Просвита” имени Т.Г.Шевченко.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель севастопольской „Просвиты” Владимир ПРОЦЕНКО, практически все эти годы организация издает газету „Дзвін Севастополя”. Кроме того, создан филиал издательства „СТ „Просвита”, в котором издано уже более 30 книг.

По словам лидера городской „Просвиты”, за этот период в городе также создана первая воскресная школа, первый украинский хор. Кроме того, В.ПРОЦЕНКО одной из самых больших заслуг „Просвиты” считает работу по внедрению украинского языка: „Мы в свое время настояли на том, чтобы была создана сеть украиноязычных детских садов; два таких заведения в городе есть, и еще 8 детских садов - с приоритетным направлением развития украинства”.

Он отметил, что все эти годы организация настаивала на создании в городе украиноязычных школ, „но, к сожалению, на сегодняшний день есть только одна школа-интернат №7, где преподавание и воспитание осуществляются на украинском языке. Кроме того, в ряде школ есть украиноязычные классы”.

По мнению В.ПРОЦЕНКО, главной задачей организации должно быть „сохранение и развитие украинской культуры и языка в Севастополе, развитие в регионе украинской государственности”.

По информации В.ПРОЦЕНКО, основные торжественные мероприятия по случаю 20-летия севастопольского общества „Просвита” будут проведены на Историческом бульваре.

В частности, рассказал он, выступит украинский народный хор, самым активным просвитянам будут вручены награды „Будівничий Украины”, а также дипломы и грамоты. 8 членов общества получат звание „Почетный просвитянин”.

В юбилейных мероприятиях также примут участие национально-культурные общества города, которые сегодня принимают участие в праздновании Дня Исторического бульвара, который проходит в рамках 226-й годовщины Севастополя (мероприятия ко Дню города начались вчера марш-парадом военно-исторических клубов Украины и России, а сама годовщина города празднуется 14 июня).