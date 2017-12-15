На Львовщине суд арестовал мэра, который предлагал 2 тысячи долларов взятки полицейскому

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения мэру одного из городов Львовской области, которого задержали во время дачи взятки полицейскому в размере 2 тыс. долл.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 64 тыс. грн суд избрал 14 декабря.

Кроме того, мужчина отстранен от занимаемой должности сроком на два месяца.

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Также в ведомстве отметили, что 13 декабря прокурором Львовской области должностному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря правоохранители Львовщины задержали мэра одного из городов области при попытке предоставления полицейскому 2 тыс. долларов взятки за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.