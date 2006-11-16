Олег Скрипка приглашает на творческий вечер «Були Деньки»
08:40, 16 ноября 2006Общество
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С 10 по 19 ноября в Bereznitsky Gallery, что на Андреевскому спуске, 2б, проходит фотовыставка «Були Деньки», приуроченная выходу нового альбома группы Вопли Видоплясова «Були Деньки», а также 20-летнему юбилею группы. Выставка будет работать ежедневно с 11.00 до 20.00.
Программа
16 ноября
18:00–19:00 Творческий вечер Олега Скрипки «Були Деньки». Вход по билетам.
17 ноября
16:00–17:00 Мастер-класс: Евгений Рогачевский и Сергей Сахно. Предварительная аккредитация по телефону +38 067 239–78–81.
18 ноября
16:00–17:00 ДЕНЬ ФАНАТОВ «Були Деньки». Запись участников по телефону +38 067 239–78–81.
19 ноября
18:00–20:00 Закрытие фотовыставки. Акустический концерт группы «ВВ». Вход по билетам.
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