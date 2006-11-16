Олег Скрипка приглашает на творческий вечер «Були Деньки»

С 10 по 19 ноября в Bereznitsky Gallery, что на Андреевскому спуске, 2б, проходит фотовыставка «Були Деньки», приуроченная выходу нового альбома группы Вопли Видоплясова «Були Деньки», а также 20-летнему юбилею группы. Выставка будет работать ежедневно с 11.00 до 20.00.

Программа

16 ноября

18:00–19:00 Творческий вечер Олега Скрипки «Були Деньки». Вход по билетам.

17 ноября

16:00–17:00 Мастер-класс: Евгений Рогачевский и Сергей Сахно. Предварительная аккредитация по телефону +38 067 239–78–81.

18 ноября

16:00–17:00 ДЕНЬ ФАНАТОВ «Були Деньки». Запись участников по телефону +38 067 239–78–81.

19 ноября

18:00–20:00 Закрытие фотовыставки. Акустический концерт группы «ВВ». Вход по билетам.